俳優の春田純一が２４日、東京・中野ザ・ポケットで同日に開幕した主演舞台「恩讐の彼方」（演出・菱田信也氏）の舞台稽古囲み取材に大下順子、山本亨らと登場した。今作では、春田を筆頭に、往年の東映ヒーロー戦隊ドラマで活躍した卵木浩二（科学ダイナマン／ダイナブルー）、植村喜八郎（超新星フラッシュマン）らが集結。「平均年齢６０歳」の出演者がアクションや殺陣、武道の要素も取り入れた舞台を披露する。春田は「