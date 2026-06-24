7月、浜松市で将棋の藤井聡太六冠と挑戦者が戦う将棋のタイトル戦「王位戦」が行われるのを前に「勝負めし」とおやつの候補が、24日、発表されました。将棋の「王位戦」第1局は、7月4日と5日に、徳川家康ゆかりの地でもある浜松市中央区の浜松八幡宮で開催され、タイトルを持つ藤井六冠に伊藤匠二冠が挑みます。毎回注目されるのが対局の間に2人が食べる「勝負めし」と「勝負おやつ」ですが、き24日、その候補が発表されました。勝