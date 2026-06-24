◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（２４日・みずほペイペイ）ソフトバンクのスタメンが発表され、谷川原健太捕手が今季初めて右翼で先発出場する。柳田悠岐外野手も今季初の「６番」で先発。昨オフに現役ドラフトでロッテから加入した中村稔弥投手は、ロッテ時代の２１年６月１９日の西武戦（メットライフ）以来、先発を務める。スタメンは以下の通り。１（一）正木２（中）周東３（左）近藤４（三）栗原５（二）牧原大