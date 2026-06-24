23日夜、静岡･伊豆市の天城山で、下山していた女性ががけ下に滑落する事故がありました。女性はその後、死亡が確認されました。警察によりますと、23日午後9時半ごろ、静岡･伊豆市の天城山・万三郎岳で「妻ががけ下に落ちた」などと80歳の男性から警察に通報がありました。滑落したのは神奈川･鎌倉市の80歳の女性で、警察や消防が約2時間後に女性を発見しましたが、その場で死亡を確認したということです。夫にけがはありませんで