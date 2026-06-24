東海大山形高校の元女子生徒が、陸上部顧問の不適切な言動で不登校になったなどとして顧問に対し、慰謝料など330万円の損害賠償を求め提訴したことが分かりました。訴えによりますと、元女子生徒はおととし8月、所属していた陸上部の顧問から「やる気がないなら帰れ。顔も見たくない」などと罵声を浴びせられ、その後の指導も放棄されたということです。この対応をめぐって顧問は、学校からけん責処分を受けました。原告側は新たに