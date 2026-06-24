記事ポイント川崎市U-12・U-9チームが渋谷・宮下パークで3対3対決日本代表対チュニジア戦と同日開催ハイセンスRGBテレビがFIFA公式VARモニターとして全試合稼働 ハイセンスジャパンは2026年6月21日（日）、渋谷・宮下パークで子ども向けサッカー大会「ミニハイセンスカップ2026」を開催しました。川崎市のサッカー少年チームのU-12・U-9を対象に、3対3の特別ルールで熱戦が繰り広げられた大会です。 「ミニハイセンスカ