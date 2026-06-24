◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２４日・マツダスタジアム）巨人は広島戦が雨天中止となり、マツダスタジアムに隣接する室内練習場で全体練習を行った。野手はフリー打撃などで調整。主将の岸田は打撃練習で黙々とバットを振って快音を響かせ、ノックでは笑顔を見せながら同じ捕手の大城とともに汗を流した。次戦は２６日・ＤｅＮＡ戦（横浜）。２日間試合から離れることになるが、「プラスに捉えて。今日も練習もできま