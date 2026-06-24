記事ポイント2027年春、3Fミュージアムフロア約660m²を全面刷新20周年特別ロゴ公開・限定グッズ企画中工事中も休館なし・入館料2,200円〜2,600円 横浜アンパンマンこどもミュージアムは、2027年4月20日の開業20周年に合わせ、3Fミュージアムフロアの大規模リニューアルを実施します。3エリア・約660m2を全面刷新する過去最大規模の改装で、遊びエリアの面積も拡張されます。工事期間中も休館の予定はなく、通常どおり入