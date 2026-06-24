◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（２４日・バンテリンドーム）中日の先発は桜井頼之介。４月２９日のＤｅＮＡ戦（バンテリンドーム）では、６回２／３を６安打４失点で負け投手となっただけに、リベンジをかけたマウンドとなる。前回の登板（６月１０日・ロッテ戦）では自身最長となる８回を９安打３失点と粘りの投球で、勝利に貢献した。自身２連勝中の勢いそのままに３勝目を目指す。打線では、石川昂弥が４試合ぶりに