韓国発の大ヒットウェブトゥーンを実写化したNetflixシリーズ『喧嘩独学』が、6月11日に世界独占配信がスタート。「LINEマンガ」で国内累計5.4億回、世界累計22.8億回超えの閲覧数を記録した原作を、『翔んで埼玉』『はたらく細胞』などで知られる武内英樹監督と脚本家・徳永友一のタッグが実写化した。オリコンニュースでは、志村光太役で主演を務める鈴鹿央士、八潮秋役の見上愛、カネゴンこと金子亨役の菅生新樹、朝宮夏帆役