4月にラストマッチを行った武尊にリスペクトを贈るライブイベント『ETERNAL FIGHTER TAKERU DEEPEST RESPECT』が9月24日に東京・豊洲PITにて開催されることが決定。ELLEGARDEN、神はサイコロを振らないが出演する。【写真】このグローブが衝撃の鑑定額に…引退試合のリング上で観客をあおる武尊武尊は2011年9月24日に行われた『Krush.12』オープニングファイトにてキックボクサーとしてプロデビュー。数々の輝かしい功績を残し