テレビ東京は7月3日から、栗山千明主演のドラマ25『晩酌の流儀５』（毎週金曜深0：52）を放送する。18日、津田寛治ら前半ゲスト6人が発表された。【写真】楽しみ〜『晩酌の流儀５』の片岡鶴太郎らキャスト本作は「1日の最後に飲むお酒を最高に美味しく飲むことが出来るか」を追求する、“お酒”をテーマにしたグルメドラマ。初の2クール連続放送となった昨年に続き、今回も、テレ東の深夜ドラマでは異例となる2クール連続