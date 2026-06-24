２４日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて２４銭円安・ドル高の１ドル＝１６１円７１〜７３銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、７２銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８３円５６〜６０銭で大方の取引を終えた。