警視庁によりますと、経済産業省のキャリア官僚、伊藤正雄容疑者はことし3月、知人女性になりすまし、女性の顔写真や名前や電話番号などを複数の男性におよそ40回メールで送信したとして逮捕されました。伊藤容疑者は女性を装い出会い系サイトで男性らと知り合っていて、被害女性のもとには百数十回、卑わいな電話などがあったということです。調べに対し、伊藤容疑者は容疑を認めているということです。逮捕を受け経済産業省は「