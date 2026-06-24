きのうのプロ野球。攻守がかみあったドラゴンズ。岐阜城のふもとで快勝です！ 【写真を見る】ドラゴンズ 田中幹也の華麗なグラブトスに…マラーもあんぐり 細川成也は“得意の地”で4年連続の2桁ホームラン! 岐阜城のふもとで快勝 年に一度の岐阜決戦に挑んだドラゴンズ。 3回。岐阜での打率4割超えの4番・細川成也！ 得意の地で、4年連続の2桁ホームランを放ちベイスターズから先制します。 田中幹