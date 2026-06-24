北海道旭川市の神居大橋で女子高校生が殺害された事件で、懲役２７年の判決を受けた内田梨瑚被告が控訴しない方針を固めたことがわかりました。殺人などの罪に問われていた内田梨瑚被告は２０２４年４月、旭川市の神居大橋で留萌市に住む女子高校生を全裸にしたほか、橋の欄干に座らせ川に落とし、殺害したとされていました。旭川地裁は６月２２日の判決で、争点となっていた殺人の実行行為や殺意を認め、内田被告に対し、求刑通り