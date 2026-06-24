金融機関にとって脅威にもなる高性能AI「ミュトス」の提供が停止される中、片山金融担当相は24日、別の高性能AIを展開するGoogleの親会社の幹部らと面会しました。片山金融担当相は面会後、Googleが提供する高性能AIを、日本の3メガバンクが利用することができるようになったと明らかにしました。システムの脆弱性を発見するだけでなく、修復まで自動で行うことができるといいます。高性能AIの開発が進む中で、片山金融担当相は「