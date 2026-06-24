韓国でストーカー加害者にGPS付き足輪の装着を義務づけ、被害者に接近をリアルタイムで通知する仕組みが導入された。再犯防止の効果が期待される一方、加害者の人権とのバランスが課題となっていて、日本でも議論が進んでいる。ストーカー加害者の位置情報をリアルタイム通知開始安宅晃樹キャスター：気になる疑問やニュースのなぜを解き明かす「どうなの？」日本でストーカー規制法が施行されてから25年以上たっているんですが、