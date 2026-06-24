日産自動車は２４日、前日の定時株主総会で社外取締役への再任案が否決された永井素夫氏（元みずほ信託銀行副社長）の賛成率が４８・３３％だったと発表した。前年の９１・５３％から大幅に減少した。取締役候補１２人のうち、永井氏と同様にメインバンクのみずほフィナンシャルグループ（ＦＧ）出身の真保順一氏（元みずほ総合研究所副社長）の賛成率は７３・７４％と永井氏に次いで低かった。日産の１５％の議決権を持つ大株