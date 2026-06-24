「ダブル台風」が列島に接近しています。最新の進路や週末にかけての注意点について詳しく見ていきます。まずは各地の様子です。24日午後4時56分現在の高知・室戸市の映像を見てみると、カメラに雨粒がついています。台風の接近を前に、梅雨前線の影響で雨が強まっています。現在、九州や四国を中心にレベル2の大雨注意報が出ています。鹿児島・薩摩川内市から、現在の状況を広瀬修一キャスターがお伝えします。鹿児島県では土砂災