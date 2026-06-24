開催期間：7月1日～7月11日 セブン‐イレブン・ジャパンは、7月1日より7月11日にかけてキャンペーンを開催する。 本キャンペーンは7月11日の「セブン‐イレブンの日」に向けたもので、7月1日より11日間の期間中は様々な取り組みが実施される。キャンペーン期間中に合計711円の買い物をしたレシートで応募すると様々な商品があたるキャンペーンや、セブンカフェ コ}