「道の駅 275つきがた」ってどんなところ？©道の駅275つきがた北海道の中央部・月形町にある注目のスポット。既存の温泉・宿泊施設「月形温泉ゆりかご」やレストランがリニューアルされ、2024年に新たな道の駅として誕生しました！隣接する「皆楽公園」ではキャンプやBBQなどのアウトドア体験ができるほか、地元の旬の野菜や花が並ぶ直売所「水辺の家」も併設。豊かな自然に癒やされながら、特別なリフレッシュタイムを過ごせ