予約はこちら！▶▶華やかな香りの「丸の内ハニー」と桃を味わう夏のティータイム「丸ノ内ホテル」は、都市養蜂プロジェクト「丸の内ハニープロジェクト」に参画し、養蜂活動への参加や「丸の内ハニー」を使用したメニュー展開を通じて、その魅力を発信しています。丸の内ハニー「ポム・ダダン アフタヌーンティー “丸の内ハニーと桃のティータイム”」に使用する「丸の内ハニー」は、皇居や日比谷公園など、都心の豊か