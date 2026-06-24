とうきび尽くしのティーフーズ＆ドリンク強い甘みと豊かな香りが特徴の、北海道のとうきび。「星野リゾートトマム」の「とうきびアフタヌーンティー」では、そのおいしさをさまざまなメニューで堪能することができます。ティーフーズは全9種類。すべてのメニューにとうきびが使われています。なかでも注目は、夏らしい麦わら帽子を表現したムース。香ばしく焼いたとうきびのひげを飾り付けた、見た目にも楽しい一品です。このほ