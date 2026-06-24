【モデルプレス＝2026/06/24】女優の川島海荷が23日、日本テレビ系バラエティー番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（毎週火曜よる11時59分〜）に出演。“デートDV”を受けていた過去を告白した。【写真】川島海荷、イケメン俳優とベッドで抱き合い◆川島海荷、元交際相手から受けたデートDV明かすこの日の番組のテーマが「デートDV」だったことを受け、司会のくりぃむしちゅー・上田晋也にそうした経験はあるか尋ねられた川島。する