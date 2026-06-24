IVEの東京ドーム公演に、日本メディアが熱い関心を寄せている。IVEは本日（6月24日）、ワールドツアー「SHOW WHAT I AM」の東京ドーム公演を開催する。【話題】「ウォニョンになる50の方法」本人直筆にファン爆笑公演に先立ち、日本の5大スポーツ紙であるデイリースポーツ、サンケイスポーツ、日刊スポーツ、スポーツ報知、スポーツニッポンは、IVEの東京ドーム公演のニュースを1面に掲載し、日本での熱い関心を証明した。（写真＝