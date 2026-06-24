雪印メグミルクと雪印パーラーは、グループ初となるバター専門カフェ「THE BUTTER(ザ バター)」を、7月25日に北海道札幌市の商業施設「赤れんが テラス」内にオープンする。6月23日に明らかにした。新業態店舗「THE BUTTER」は雪印メグミルクがプロデュースした。運営は、グループ会社で長年にわたって喫茶･飲食事業を展開してきた雪印パーラーが担う。店舗では、店内工房で製造する「作りたてバター」を使用し、フレンチトースト