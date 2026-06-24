現代人こそ意識すべき、“呼吸”と“体幹”。自宅での地道なトレーニングにも精を出しつつ、時にはプロの理論やそれに基づいたサービスを受けて、知識も体もさらにアップデートさせたいもの。古くから良さは伝わっているけれど、意外と未体験のユニークなウェルネス施設は多数。リアルな体験レポとともに、その魅力をお届け！呼吸に集中する“無”の時間に身をゆだね、心をリセット日々の忙しさから少し距離を置くことができる、お