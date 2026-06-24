【絵本作家・黒川みつひろ恐竜ワールド】 開催期間：7月15日～9月13日 会場：TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO 所在地：東京都港区新橋4-3-1 新虎安田ビル1F 営業時間：平日11時～20時／土日祝10時～19時 入場料：無料 ※ワークショップへの参加には、別途教材費が必要です。 タミヤは、直営施