高松市役所(資料) 夏に多発する食中毒を防止するため、厚生労働省が2026年7月と8月、食品の夏期一斉取締りを行うよう都道府県などに指示しました。 高松市は、対象の約2500施設のうち約900施設を目標に立入検査を行います。保存温度を調べ、食品の安全を守る国際的な手法・ハサップに沿った衛生管理ができているかどうかなど指導・助言を行います。 高松市は2025年、804施設の立入検査を行いました。28施設が食品の取り