【To LOVEる-とらぶる-ダークネス Desktop Cute フィギュア ナナ～ルームウェアver.～】 6月27日より順次展開 タイトーは、プライズ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス Desktop Cute フィギュア ナナ～ルームウェアver.～」を6月27日より順次展開する。 本製品は、アニメ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」より、ルームウェ