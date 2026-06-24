（静岡･富士市 エスプラットフジスパークから中継）（澤井 志帆アナウンサー･松浦 悠馬 気象予報士）富士市大淵にある「エスプラットフジスパーク」に来ています。・旧常葉大学 富士キャンパスをリノベーションし2020年オープン。・複合型スポーツ施設で敷地内には体育館や卓球場を完備。・卓球場は国内最大級、張本智和選手などトップアスリートも利用。・併設ホテルは最大400人宿泊可