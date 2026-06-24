リニア中央新幹線の静岡工区の工事を巡り、JR東海が進めてきた水資源や環境保全の取り組みを伝え理解を深める 「住民説明会」は、6月22日の藤枝市で終了しました。住民説明会は、リニア中央新幹線の静岡工区の工事を巡り、環境保全に関する静岡県とJR東海の対話を終えたことから、JR東海が5月26日から静岡市と大井川流域の10市町で行ってきたもので、22回の説明会に1137人が参加したということです。最終となった藤枝市では、工事