運転免許証を失効したまま車を運転していた疑いで、小国町議会議員の男性が24日までに書類送検されたことが分かりました。無免許運転の疑いで書類送検されたのは、小国町議会の渡辺重信議員です。警察などによりますと渡辺議員は、運転免許証が失効した状態に気がついていたにも関わらず車を運転した疑いです。一方、町議会によりますと、渡辺議員は運転免許証の失効を議会に報告した上で、失効に気づいて以降は車の運転はしていな