音楽業界で今年前半、最も売れた音楽ソフトやデジタル作品、最も聴かれた楽曲などがわかる「オリコン上半期ランキング 2026」が25日より順次、オリコンより発表される。【画像】昨年は…Mrs. GREEN APPLEが３冠達成、Snow Man・なにわ男子が2冠など25日発表の第1弾は「作品別売上数部門」となる以下の全10部門。合算シングル／合算アルバム／シングル／アルバム／ストリーミング／デジタルシングル（単曲）／デジタルアルバ