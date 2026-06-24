◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージK組第2節 ポルトガル 5-0 ウズベキスタン(日本時間24日、ヒューストン・スタジアム)ポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウド選手がW杯史上初の6大会連続ゴールの偉業を達成。MLB公式がそんなロナウド選手のレア映像を使って祝福しました。この日、ワントップで先発出場したロナウド選手は前半6分に右からの低いクロスを右足であわせゴールを決めます。さらに前半39分、ブルーノ