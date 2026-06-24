海外で日本のアニメや食文化などの需要拡大を支援する官民ファンド「クールジャパン機構」が、540億円を超える累積損失を公表しました。政府は今後、機構の統合や廃止を検討する方針です。クールジャパン機構は先ほど、2025年度の事業報告を発表し、累積の赤字額が540億円を超えたと明らかにしました。クールジャパン機構は、2013年に海外で日本のアニメや食文化などの需要拡大を支援する官民ファンドとして設立されましたが、新型