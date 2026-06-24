就任記者会見をする日本棋院の高尾紳路理事長＝24日午後、東京都千代田区の日本棋院23日付で囲碁の日本棋院理事長に就任した高尾紳路理事長（49）は24日、東京都千代田区の同棋院東京本院で記者会見し「厳しい経営状況で、このままでは存続すら危ぶまれる。スピード感を持って改善に取り組みたい」と抱負を述べた。老朽化に伴い、売却・移転を視野に検討が進められている東京本院について「これまでの議論を尊重した上で引き続