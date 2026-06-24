国際スキーリゾートに発展した北海道ニセコ町と高円宮妃久子さまとの意外な縁をひもといた単行本「ニセコ誕生物語――高円宮妃久子殿下の高祖父曾我祐準（すけのり）の開拓と精神」（読売新聞北海道支社著）＝写真＝が２５日に中央公論新社から発売される。歴史学者の磯田道史氏は「ニセコは明治天皇が皇太子養育を託した人物の理想が生んだ」と評している。物語は、久子さまが高祖父・曾我祐準の肖像画捜しに乗り出し、予想