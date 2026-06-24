音楽ユニット「ホフディラン」の小宮山雄飛（52）が24日、自身のインスタグラムを更新。意外なメンバーとのつながりを明かした。作家、エッセイストの阿川佐和子さん、イラストレーターの南伸坊氏、北インドの打楽器・タブラの日本の第一人者として知られるユザーン氏とともに、電車で移動中の写真を公開した小宮山。続けて「世の中には、世にも奇妙な組み合わせの4人が乗り合わせる電車があるのです」としたが、「実はちょ