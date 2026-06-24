経済産業省＝東京・霞が関仕事で知り合った30代女性に成り済まして、出会い系サイトで性的なメッセージを送ったとして、警視庁が名誉毀損の疑いで、横浜市青葉区、経済産業省のキャリア官僚伊藤正雄容疑者（53）を逮捕したことが24日、捜査関係者への取材で分かった。容疑を認めているという。捜査関係者によると、逮捕容疑は3月9〜27日、神奈川県内の漫画喫茶で、女性の名前や写真、電話番号などの連絡先を書き込んだメール約