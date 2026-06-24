国道54号の交通を円滑にする「三刀屋拡幅」島根県雲南市を通る国道54号において、長年にわたり整備が進められてきた「三刀屋（みとや）拡幅」事業の一部区間が、いよいよ2026年6月26日の午前5時に4車線化を完了し、開通の時を迎えます。今回4車線化が完成するのは、雲南市三刀屋町三刀屋地内を通る延長0.5kmの区間です。国道54号は、広島市中区を起点として島根県松江市に至る、総延長およそ180kmの主要幹線道路です。そのなか