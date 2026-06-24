歌い手のえむにみにが、ユニバーサル ミュージックよりメジャーデビューすることが発表された。 （関連：日本の音楽はこれから新時代へ向かっていく、『Zipangu』伝説の始まり史上最大の海外フェスが見せた絶景） えむにみには、高い歌唱力とクリアな歌声を武器に歌い手シーンでネクストブレイクが期待される新人歌い手。2025年4月に1stシングル「はっぴーげーむ」をリリӦ