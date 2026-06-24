「ANTEPRIMA（アンテプリマ）」は、7月1日（水）から、ブランド初となる『ドラえもん』コレクションを、全国の「ANTEPRIMA／WIREBAG」ショップとオンラインストアで発売する。【写真】“ドラミ”デザインもかわいい！『ドラえもん』コレクション一覧■ひみつ道具を再現したアイテムも今回登場するのは、『ドラえもん』の世界観を、「アンテプリマ」を象徴するワイヤーバッグやバッグアクセサリーで表現した全5型のコレクショ