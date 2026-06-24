ABEMAの婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』をめぐり、ある男性出演者の「住まい」がSNS上で議論を呼んでいる。話題の中心にいるのは、「日本育ちの東大卒エリートで、20代にして年収1億円という高収入男性」として番組に出演したチェン。 【画像】48歳年収200万円で結婚相談所にも入会拒否された男 婚活相手の女性と向き合うなかで、彼の自宅を訪れる場面が放送され、振り返り企画での婚