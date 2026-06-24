北海道小樽市の共同住宅の駐車場で、面識がない40代の女性に性的暴行を加えたとして、恵庭市の51歳の男が逮捕されました。不同意性交の疑いで逮捕されたのは、恵庭市の会社員・相原貴容疑者51歳です。相原容疑者は5月11日、小樽市松ケ枝の路上で面識がない40代の女性を脅迫し、共同住宅の駐車場などで性的暴行を加えた疑いがもたれています。警察によりますと、相原容疑者は当時、黒い目出し帽などを着用していたということです。