マウスコンピューターは23日、メディアおよびパートナー企業を対象としたカンファレンス『Mouse Communication Partner Conference』を開催。急速に拡大する人工知能への需要対応や、今後の成長に向けた新たな戦略方針、そして2026年後半にかけて順次投入される強力な新製品ラインアップが一挙に公開された。【写真】ちっちゃ！お洒落なホワイトカラ―のミニPC■低迷する国内市場の中で過去最高を記録、徹底した「ものづくり精神