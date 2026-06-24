ワールドカップグループステージ最終戦を2日後に迎えた日本代表の谷口彰悟選手が24日、スウェーデン戦に向け意気込みました。スウェーデン戦の注意する部分について谷口選手は「前線の2トップは強烈なのでそこは重要なポイントになってくると思います。駆け引きをしながら彼らに時間とスペースを与えないことが一番大事、常にいい状態を作らせないところをやっていきたい」と語りました。日本は第1戦のオランダ戦の最終ラインは渡