俳優の吉岡里帆（33）が23日、自身のインスタグラムを更新。主演を務めるNHKドラマ10『デンジャラス』（2027年1月スタート）に関する投稿とともに、艶やかな着物姿を披露し、ファンから反響が寄せられている。【写真】「大人な雰囲気」着物姿で妖艶な雰囲気まとう吉岡里帆投稿では、淡い緑色の着物をまとい、美しい庭園にたたずむ姿や柔らかな笑顔を見せるオフショットなどを公開。自然に囲まれた中で見せる上品なたたずまいが