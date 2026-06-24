2025年4月、栃木県足利市の民家に侵入し、スニーカーなどを盗んだとして20代の男2人が逮捕されました。そのうち1人は、車で国道を時速160キロを超える速度で走行し、バイクに追突して死亡させたとして危険運転致死で起訴され、保釈中だったということです。逮捕されたのは、危険運転致死で起訴され保釈中だった無職の石田颯汰容疑者（23）とサトウ・エリキシュン容疑者（24）です。警察によりますと、2人は2025年4月、栃木県足利市